Ancora avvistamenti di Cinghiali a Roma. Stavolta gli animali selvatici sono stati visti e fotografati nel quartiere Balduina, a Roma nord, tra via Tito Livio e piazzale Socrate. Cinghiali erano giù stati avvistati a Cesano, Olgiata, Castel Fusano, Spinaceto, Trigoria ma anche in zone più centrali come il parco della Vittoria di Monte Mario e ora Balduina. A proposito di incontri singolari in città, questa notte sulla Cassia la polizia si è imbattuta in un simpatico asinello fuggito al controllo del proprietario e finito nelle vicinanze del commissariato Flaminio. Gli equipaggi del Reparto Volanti sono riusciti a togliere l’animale dalla strada e, con l'aiuto dei colleghi della sezione a Cavallo della Questura, lo hanno accolto nella sede di Tor di Quinto per poi essere riaffidato al legittimo, seppur distratto, proprietario.