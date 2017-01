"Basta burocrazia", i terremotati protestano a Roma

"Basta burocrazia". Con questo slogan i terremotati hanno protestato nella Capitale contro la negligenza del governo nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia. Il Comitato Spontaneo, promotore dell'evento e composto da cittadini delle zone interessate dal sisma, ha organizzato un sit-in in piazza Santi Apostoli: tutti con la fascia tricolore per sostenere i propri sindaci e per rappresentare simbolicamente ognuno la propria comunità. Una delegazione verrà ricevuta a Montecitorio