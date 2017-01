Elicottero del 118 precipita a Campo Felice: 6 morti

Sono sei le vittime dello schianto a Campo Felice. Un elicottero del 118 è precipitato nella zona fra L'Aquila e Campo Felice in Abruzzo dopo aver effettuato un soccorso sulle piste: il velivolo infatti è precipitato mentre stava portando in aeroporto uno sciatore che si era fatto male. A bordo c'erano sei persone: il pilota, quattro membri dell'equipaggio e il ferito. L'elicottero avrebbe lanciato il segnale di "crash" mentre si trovava in località Casamaina, nel comune di Lucoli, nei pressi della piana di Campo Felice, a circa un chilometro da dove lo sciatore era stato soccorso.