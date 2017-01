Abruzzo, Marche e Umbria sotto la neve: l'emergenza continua

Continuano i disagi per le abbondanti nevicate che si sono abbattute sull'Abruzzo e sulle Marche. Bufere di neve a 300-500 metri di quota anche sulle aree orientali dell'Umbria. Migliaia di persone sono senza luce, enormi i disagi per le popolazioni delle zone colpite dal terremoto. In Abruzzo 300mila al buio. Per liberare dalla neve le strade di molti centri è intervenuto l'esercito. E le previsioni non annunciano nulla di buono: altre 48 ore di gelo, in Abruzzo si potrebbero raggiunge i 2-3 metri di neve in montagna, fino a 90 centimetri nelle pianure interne.