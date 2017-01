Da Eva Grimaldi a Bettarini, ecco il cast dell'Isola dei Famosi 2017

Prende forma il cast dell'Isola dei Famosi 2017 al via su Canale 5 il 30 gennaio. Non ci sarà la coppia formata da Wanna Marchi e Stefania Nobile, madre e figlia reduci dalle note vicende giudiziarie. Mediaset ha annunciato il passo indietro dopo le tante polemiche sul web. E' confermato invece il ritorno come opinionista di Vladimir Luxuria accanto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo il Grande Fratello Vip altro giro di reality per Stefano Bettarini ma stavolta non da concorrente: sarà inviato. Tra le signore c'è Samantha De Grenet, che avrebbe sostituito Wanna Marchi e figlia, ed Eva Grimaldi mentre è confermata la presenza di Raz Degan e del giovane modello italiano Simone Susinna.