Il viaggio di otto cronisti de Il Tempo nei pronto soccorso romani è il racconto di un tour all'inferno. Negli ospedali della Capitale il picco delle influenze e la psicosi meningite sono solo le denominazioni temporeanee di una situazione cronica e inancrenita nei decenni. Pazienti buttati nei corridoi, fino a dieci ore di attesa per farsi vedere da un medico, e per chi deve essere ricoverato una barella senza alcuna privacy in una stanza strapiena o i corridoio. E' l'eterna emergenza dei pronto soccorso della Capitale e del Lazio, una situazione da "codice rosso" certificata anche da un dossier della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Simeu) su pronto soccorso e Dipartimenti di emergenza ed accettazione (Dea). Neanche a dirlo, nel Lazio i tempi massimi di attesa per un primo accertamento raggiungono valori record.

Qualche esempio? I 129 minuti agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno per i codici bianchi, i 210 minuti del S. Eugenio di Roma per i codici verdi e i 115 minuti del Grassi di Ostia per i codici gialli. Ma in media siamo sulle due ore per un codice giallo e oltre 300 minuti per un codice bianco in strutture - due su tre - con sale d'attesa inesistenti o inadeguate. Siamo stati nei pronto soccorso del San Camillo, al Policlinico di Tor Vergata, al Grassi di Ostia, al Fatebene Fratelli sull'Isola Tiberina. E ancora nei Ps del San Giovanni, del Policlinico Gemelli, del Sant'Andrea e del Policlinico Umberto I. Sul Tempo oggi in edicola i resoconti da girone dantesco dei nostri cronisti: due giorni in corsia sulla barella al Grassi, l'odissea al Fatebenefratelli con attese fino a dieci ore, i pazienti che a Tor Vergata devono coprirsi con le coperte portate da casa, l'emergenza al San Camillo con i pazienti ammassati, oltre che nei corridoi, finanche nel vecchio blocco operatorio. Quello nuovo non è ancora disponibile.