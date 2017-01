Il Circo Barnum cala il sipario. Per sempre

Gli animali esotici, i costumi sgargianti e gli acrobati che sfidavano la morte sono destinati a restare solo un ricordo. Dopo quasi un secolo e mezzo di vita e attività il Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus, lo storico Circo Barnum (dal nome del più celebre dei suoi antenati) annuncia che "Il più grande spettacolo del mondo" ("The Greatest Show On Earth"), amato negli Stati Uniti a partire dalla metà del 1800, calerà il sipario per sempre. Le ultime date sono in calendario a Providence, Rhode Island, il prossimo 7 maggio e Uniondale (New York) il 21 maggio