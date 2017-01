Luigi Di Maio tormentato dal congiuntivo Tre tentativi per un tweet e i social lo massacrano

Vita dura per il vicepresidente grillino della Camera Luigi Di Maio. Dopo essere stato al centro dell'attenzione per aver scambiato Cile e Venezuale in un post su Pinochet, dopo non aver letto bene la mail in cui gli veniva spiegato che l'assessore all'Ambiente del Campidoglio, Paola Muraro, era indagata, ora inciampa sul congiuntivo. Il vicepresidente della Camera ha infatti impiegato ben tre tentativi per realizzare un tweet sulla vicenda dei due "fratelli spioni", la difficoltà? Coniugare il congiuntivo. La cosa ovviamente non è sfuggita alla rete e il profilo Twitter @nonleggerlo ha raccolto e testimoniato i suoi esercizi di grammatica.