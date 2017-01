Da Londra a Milano, tutti in mutande per il No pants day

Da Londra a Milano passando per Vancouver. Tutti in mutande in metropolitana. È l'edizione 2017 del "No pants subway ride", flash mob nato a New York nel 2002. I partecipanti ricevono le indicazioni attraverso Facebook e si presentano sul luogo dell'appuntamento. Unica regola: niente pantaloni ma anche niente indumenti troppo hot che possano infastidire gli altri passeggeri della metro.