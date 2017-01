La Regina d'Inghilterra riappare in pubblico dopo un mese

La regina d'Inghilterra ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo oltre un mese. Elisabetta II ha partecipato questa mattina ad una funzione nella chiesa di Santa Maria Maddalena vicino all residenza reale di Shandrigam, nel Norfolk, est dell'Inghilterra, assieme al principe consorte Filippo. Elisabetta e il marito, che non avevano partecipato alle tradizionali funzioni di Natale a causa di un forte raffreddore, hanno assistito alla funzione anglicana assieme ai duchi di Cambridge, William e Kate. Elisabetta indossava un abito azzurro elettrico ed è arrivata in chiesa a bordo di una Bentley scura del servizio reale, assieme al marito 95 enne. I regnanti sono stati accolti da una piccola folla di ammiratori.