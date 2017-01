La nave perde una cassa di ovetti-sorpresa E sulla spiagga di Langeoog parte la caccia al tesoro

Una vera e propria marea colorata. È quella che si sono trovati davanti, due giorni fa, gli abitanti dell'isola di Langeoog, nella Frisia tedesca sul Mare del Nord. Al risveglio, infatti, la spiaggia era ricoperta di piccoli ovetti di plastica con sorprese da inserire in ovetti di cioccolata. Presto spiegato l'arcano: gli ovetti si trovavano in un container perso da un cargo danese colpito dalla tempesta Axel. Poco male, tra la necessità di ripulire la spiaggia dalla montagna di plastica e la voglia di scoprire le sorprese "nascoste", per gli abitanti dell'isola è subito inizia la "caccia al tesoro".