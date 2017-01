Caccia all'attentatore in tutta la Turchia

Il killer che ha seminato la morte a Istanbul è riuscito a dileguarsi. Ed è ancora in corso una caccia all'uomo in Turchia per riuscire a catturarlo. L'attentatore, armato di kalashnikov e vestito da Babbo Natale, è riuscito a introdursi nella discoteca Reina e ha fatto fuoco sugli oltre seicento clienti che festeggiavano il Capodanno. I morti sono 39.