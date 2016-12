Bild, The Sun e Daily Mirror: la foto del cadavere del killer di Berlino fa il giro del mondo

Scoop mondiale. Il quotidiano Il Tempo pubblica sul web in esclusiva la foto del cadavere del killer di Berlino, Anis Amri, e in poche ore l'immagine del corpo del terrorista ucciso da un poliziotto durante una sparatoria nel Milanese fa il giro del mondo. I principali quotidiani internazionali riprendono la foto del nostro giornale e la pubblicano a loro volta sui propri siti: l'immagine appare su The Sun, tabloid del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda, su The Mirror, quotidiano nazionale britannico, sul New York Post, quotidiano americano. Ma fra tutte le homepage dei siti web spicca quella della Bild-Zeitung, il principale quotidiano del Paese dove la strage si è consumata: online la Bild spara in apertura la nostra foto e a caratteri cubitali titola: "È finita". L'immagine esclusiva de Il Tempo finisce anche sulle principali reti all news di mezzo mondo: la usa la Cbs, il più grande network televisivo americano, e il canale tv dell'importante quotidiano tedesco "Die Welt". Una pioggia di condivisioni su Facebook e di tweet, soprattutto per chiedere l'autorizzazione ad utilizzare la nostra immagine esclusiva che ritrae il cadavere del terrorista. In poche ore lo scatto del tunisino 24enne senza vita, responsabile dell'attacco terroristico a Berlino costato la vita a 12 persone, rimbalza sui profili social di mezzo mondo e diventa virale.