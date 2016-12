Anche al Bioparco di Roma è arrivato il Natale. E con i regali per gli animali, anche un ricco calendario di iniziative per le famiglie che vorranno trascorrere i giorni delle feste in maniera diversa.

Si comincia il 26 dicembre con la Tombola degli animali! (due appuntamenti alle ore 12.30 e alle 15.00), A TuxTu con gli animali (incontri ravvicinati con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri animali "paurosi" che si ripeteranno l'1 gennaio) e Dai da mangiare a Sofia! (i bambini daranno da all’elefante asiatico insieme al personale del parco, anche il 1 gennaio). Il 27-28-29-30-31 dicembre e 1 gennaio, insieme ai guardiani, chi vuole potrà scoprire gli ingredienti dei pasti di macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, ippopotami anfibi, animali domestici di fattoria.

Il 2 e 3 gennaio i bambini, guidati da animatori, troveranno indizi sulla Befana sparsi nel parco e al termine della "caccia" saranno premiati da una sorpresa. Il 6 gennaio la Befana sarà protagonista dello spettacolo La tombola degli animali e, attraverso avventure e peripezie, cercherà di portare una calza all’elefante Sofia! (Orari spettacolo: alle ore 12.30 e alle 15.00).