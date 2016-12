Brindisi al Quirinale tra prime donne e auguri di Natale mancati

Hanno preso parte al tradizionale brindisi natalizio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche dello Stato e della società civile tra gli altri la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e numerosi ministri del nuovo esecutivo. Tra i rappresentanti della politica erano invece presenti, tra gli altri, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il leader di Ala Denis Verdini, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano del Pd e numerosi deputati e senatori. A rappresentare Roma Capitale il sindaco Virginia Raggi.

Non tutti però si sono scambiati gli auguri. «Napolitano? Non l'ho visto, è stato il regista di troppe cose che non mi piacciono», ha detto Berlusconi ai cronisti che gli chiedevano se avesse scambiato gli auguri con il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. A chi gli ricorda che quando Napolitano lo ha notato nel grande salone degli specchi, ultimo rimasto tra gli ospiti di Mattarella, è andato via dritto, il leader Fi risponde: «Eh, ci credo».

Occhi puntati, al solito, sulla mise sexy del sottosegretario alla presidente del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, in gonna stretta e soliti tacchi altissimi. Raggianti le ministre, distrutta e dimessa la Raggi.