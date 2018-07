Con Renault in Salento il car-sharing è realtà

È stato presentato a Lecce 4USMobile, il primo servizio di car-sharing a flusso libero nella «Metropoli Diffusa del Basso Salento» alla presenza di Loredana Capone, Assessore industria turistica e culturale Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Vice Sindaco di Lecce, Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase, Ippazio Antonio Morciano, Coordinatore area interna Sud Salento Unione dei Comuni e Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia.

4USMobile è un’ulteriore conferma del Salento come territorio all’avanguardia nella sostenibilità e nella salvaguardia ambientale, che ha scelto la cultura e il turismo sostenibile come sue principali leve di sviluppo. Si trata di un car sharing che si distingue per coprire un’«area vasta urbana ed extra-urbana». Questo è possibile grazie alla particolare conformazione del Salento: i suoi 97 Comuni e le altrettante frazioni compongono un fitto reticolato di centri abitati che configurano una «metropoli diffusa» di circa 3.000 kmq con 800mila abitanti. Un contesto caratterizzato da un forte pendolarismo tra le aree interne durante tutto l’anno e da flussi turistici sempre crescenti, in cui il trasporto pubblico si presenta totalmente frammentato, con scarsi collegamenti interni e scarse sinergie tra i vari mezzi.

La flotta. 4USMobile ha scelto per la sua flotta Renault ZOE, berlina 100% elettrica che vanta un’autonomia di 300 Km in condizioni di guida reali. L’obiettivo è avere una flotta di 50 unità entro l’inizio del 2019. Nella sua fase iniziale, la Green Zone coprirà l’area del Comune di Tricase, per poi estendersi al territorio del Comune di Lecce nei mesi successivi alla stagione estiva e ai principali Comuni della Provincia (Galatina, Maglie, Gallipoli, Otranto, e S.M. di Leuca), garantendo anche il collegamento con l’Aeroporto di Brindisi. Sin dalla fase di avvio i veicoli potranno circolare su tutto il territorio provinciale.

MOBILE4US S.R.L. è la Società che ha sviluppato 4USMobile, una Start-up Innovativa nata nel Salento per sviluppare sistemi legati alla mobilità urbana ed extra urbana. Partner del progetto sono Renault Italia e Targa Telematics.