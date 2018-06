Megane battezza la nuova gamma Duel di Renault

Renault Italia ha iniziato un processo di semplificazione dell’intera gamma, suddividendola in quattro macro aree: l’elettrico, di cui parleremo in seguito; le premium, che verranno rinominate «Executive»; i crossover, che diventano «Sport Edition»; le berline, che diventano «Duel» ed oggi iniziamo da quest’ultima categoria, nello specifico, dalla Megane. Il nome «Duel», non rappresenta un duello, ma la dualità dell’anima, delle principali protagoniste del segmento, Clio e Megane, entrambe disponibili in duplice configurazione: berlina e wagon. La scelta mira a creare una gamma di facile decriptazione, per l’utente finale, soprattutto, per chi si accinge a capirci qualcosa tramite internet, quindi: pochi nomi, allestimenti semplici e prezzi chiari. Per quanto riguarda la Megane, resta l’allestimento «Intense», poi ci sarà la Duel e la più accessoriata Duel2. Ovviamente, non cambia soltanto il nome, ma aumenta il livello di finiture, la dotazione interna e, a partire da ottobre, tutte le motorizzazioni saranno in regola con la normativa Euro 6-D, il che comporta pesanti aggiornamenti tecnici, compresa l’istallazione del filtro antiparticolato, anche per i benzina. Tre i punti di forza di questa nuova gamma Megane: infotainment, multi-sense e Adas. Fin dal primo ingresso, l’auto è dotata di sistema R-Link (compatibile con Android ed Apple), gestibile tramite un comodo schermo verticale touch, da 7 pollici sulla Duel e da 8,7 sulle altre versioni e, per quanto riguarda il comfort, il clima bizona è di serie. Fino ad oggi, dunque, la Megane era spalmata su 5 allestimenti: Bose, GT-Line, Intense, Zen e Life. Ora sono solo 3: Duel, Duel2 e Intense. Restano invariate, tutte le varie offerte finanziarie in corso e, a presto, verranno messi a punto dei pacchetti Business, per le flotte. Questa la gamma motori, 2 benzina e 3 diesel: Energy TCe da 100 Cv e da 130 Cv, quest’ultimo anche con cambio automatico EDC; Energy dCi turbodiesel da 90 e 110 Cv, quest’ultimo anche con EDC ed un 130 Cv manuale. Prezzi da 19.550 a 27.750 euro.