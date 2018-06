Con Hertz l'autonoleggio diventa vip

Per fare i turisti Vip in Italia non basta un albergo a cinque stelle e un ristorante da guida Michelin magari pluristellato. Ci vuole anche un’auto adeguata ed ecco allora l’idea della Hertz: offrire ai propri clienti la possibilità di prendere a noleggio delle vetture Maserati, una delle case d’eccellenza del nostro paese. L’iniziativa è stata presentata nell’incantevole Toscana, tra le colline del Chianti.

Lo slogan scelto, «il viaggio come forma d’arte», chiarisce immediatamente il motivo della nuova proposta. Tre i modelli che da ieri possono essere scelti dai clienti della Hertz: la Levante, la Quattroporte e la Ghibli (tutte spinte dal motore 3.0 V6 diesel da 250 cv e trasmissione automatica a 8 rapporti). «Siamo molto felici di lanciare sul mercato dell’autonoleggio la nostra offerta Maserati – ha detto Massimiliano Archipatti in conferenza – Arricchiamo così la nostra Selezione Italia, consapevoli di aver centrato un altro obiettivo: quello di regalare ai turisti stranieri la possibilità di assaporare lo stile e il gusto italiano anche salendo in auto».

Hertz, del resto, forte dei numeri sempre in crescendo, sta conquistando il mercato e ha deciso di continuare ad investire. Nel 2017 è cresciuta di percentuali doppie rispetto alla media delle concorrenti, andando vicina ad un + 6% sia nel numero dei mezzi noleggiati sia nel fatturato. E per festeggiare in grande stile il centenario, la Hertz (che è presente in Italia dal 1960) riconosce condizioni speciali ai clienti europei che prenoteranno online spendendo almeno 250 euro. Tra i plus, la connessione gratuita ad internet in rete 4G, 30 minuti di chiamate internazionali, un dispositivo per traduzioni e guide turistiche delle principali città e connessione con traffico dati illimitato.

Ma la Hertz pensa anche a chi non può o non vuole svenarsi, proponendo vetture meno «impegnative». Si parte da 20 euro al giorno, con Panda o similari disponibili in tutti gli aeroporti. Per TripAdvisor la Hertz è dal 2013 la migliore soluzione sul mercato dell’autonoleggio. Un riconoscimento che dice tutto.