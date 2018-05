Opel Insignia Sport Tourer spazio e cavalli

Siamo già saliti a bordo di questa ammiraglia, in versione 3 volumi, con portellone posteriore apribile. Oggi parliamo della wagon, o “Sport Tourer”, come la chiamano in Opel. In questo caso, lo spazio interno, per passeggeri e vano bagagli, è davvero ai vertici della categoria. La ST è lunga circa 5 metri (4.998 mm), ma ha un bagagliaio che va dai 560 ai 1.665 litri e può caricare anche oggetti lunghi fino a due metri. Nonostante le dimensioni, l’auto è bella assettata, infatti è più bassa della precedente versione e mantiene un aspetto filante e sportivo. Questa la motorizzazione testata: il 2.0 turbodiesel da 170 Cv con coppia massima di 400 Nm, disponibile tra i 1.750 ed i 2.500 giri, peccato accoppiato ad un selettore manuale. La modalità di guida è settabile su tre livelli: normale, che alleggerisce lo sterzo e l’ammortizzazione; sport, ovviamente, spinge al massimo la mappatura per dare tutta la potenza e la coppia ed interviene anche su sterzo ed assetto; tour, l’ideale per i lunghi viaggi e per il massimo comfort. Che dire, speriamo che si riveda un po’ questa corsa al massacro contro i diesel, perché questo motore va davvero bene e non consuma niente. In città, si percorrono, mediamente, dai 13 ai 15 km/litro ed in autostrada, sempre 130 km/h, si arrivano a sfiorare i 18. Le prestazioni, poi, nonostante gli ingombri, sono decisamente brillanti ed i 400 Nm di coppia si fanno sentire, consentendo un discreto divertimento di guida e, soprattutto, limitando l’uso del cambio.

Ottima l’insonorizzazione. Certo che, il meglio di se, quest’auto lo da sulle lunghe trasferte, grazie anche a: Cruise control adattivo, che mantiene la distanza prestabilita dal veicolo che precede; sistema di luci Intellilux (ti consente di viaggiare con gli abbaglianti accesi e, quando l’auto ne incrocia un’altra, disattiva in automatico la porzione di Led, che può infastidire, mantenendo la carreggiata perfettamente illuminata). La nostra versione ha anche un bell’Head Up Display, che aiuta a tenere sotto controllo velocità ed altri parametri, senza distogliere gli occhi dalla strada e, piena di optional (ci sono anche dei bei cerchi da 18 pollici), la si porta a casa con 39.900 euro.