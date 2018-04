Acquisti di pneumatici su internet: i consigli per evitare brutte sorprese

Si espande sempre di più la moda degli acquisti di pneumatici online. Lo confermano i dati, visto che nei primi mesi dello scorso anno, c’è stato un vero e proprio ‘boom’ di compravendita di gomme su internet. Oltre a crescere i numeri circa la vendita di copertoni sui diversi siti e-commerce, continuano a crescere giorno dopo giorno anche i rivenditori sul web tanto da consentire all’utente di effettuare la sua scelta in un’offerta sempre più diversa e variegata. Si registra un +30% circa gli acquisti di pneumatici su internet, mentre i numeri di chi compra sui canali tradizionali, restano stazionari. La sensazione è che questa percentuale sembra destinata a crescere di più nel corso degli anni, con gli utenti che preferiscono scegliere le proprie gomme direttamente sui diversi e-commerce, piuttosto che dal classico rivenditore di fiducia.

Ad aiutare questa situazione, oltre al risparmio che si ottiene nell’acquistare su i diversi e-commerce, rispetto ai canali fisici tradizionali, c’è anche la possibilità di ottenere prodotti buoni e certificati da installare sotto la propria automobile. Davvero ottimo comprare online, ma spesso non tutti possiedono le conoscenze necessarie, o possono vantare l’aiuto di qualcuno per essere certi che che la transazione che si sta per effettuare, risulti essere sicura. Ci sono stati infatti alcuni casi in cui l’operazione conclusa si è rivelata essere rischiosa, tale da perdere così una bella somma di denaro destinata all’acquisto degli pneumatici per la propria auto o moto.

Il grande numero di rivenditori 'online', aumenta quindi la possibilità di scelta, ma anche quella del rischio di acquistare un prodotto sbagliato. Quindi la spesa di gomme online può diventare davvero difficile e rischioso. Conoscere l'etichetta europea circa i consumi del copertone, può infatti non bastare. Per evitare delle brutte sorprese, ecco che bisogna affidarsi a siti che presentano maggiori informazioni circa le modalità di acquisto, ma soprattutto anche quelle riguardanti gli pneumatici. Sono davvero tanti gli utenti che negli ultimi anni acquistano gomme online su Euroimportpneumatici.com, portale specializzato nella vendita pneumatici online, dove è possibile trovare il copertone giusto e adatto alla propria automobile o moto: dai SUV e crossover, passando per compatte e berline, sino alle citycar, ma anche copertoni per scooter, due ruote sportive ed enduro.

Ad aiutare l'utente nella scelta del miglior copertone sono presenti sul sito, oltre le caratteristiche degli pneumatici - codici sulla gomma, indici di velocità e carico - anche le tante recensioni e giudizi di coloro che hanno effettuato la transazione precedentemente circa quel particolare prodotto. Informazioni davvero utili per evitare come detto, che l'acquisto risulti sbagliato. Su questo sito è possibile effettuare il cambio pneumatico giusto, grazie al vasto e grande catalogo che propone più di 25.000 modelli di gomme di oltre 150 marchi. Tra questi vi sono pneumatici estivi, gomme termiche e invernali, utili per i periodi di grandi freddo e neve, quelli all season per evitare di sostituire i copertoni tra estate e inverno, sino ad arrivare a quelli touring o sportivi per la propria supercar. Ogni categoria presenta una caratteristica diversa ma anche un prezzo diverso. Infatti si passa dai prodotti di alta fascia, considerati premium, a quelli ultra-economici ma comunque performanti.

I vantaggi però non finiscono qui. Infatti sul sito Euroimportpneumatici.com, oltre a gomme online con migliori prezzi, garantisce anche diverse modalità di pagamento: una volta scelto lo pneumatico adatto alle proprie esigenze, sarà possibile pagare con carta di credito, carta prepagata, bonifico bancario e addirittura Paypal acquistando in tutta sicurezza. La spedizione delle gomme - 5/10 giorni lavorativi - può essere effettuata sia presso il proprio indirizzo, o in alternativa può avvenire anche in uno dei 2000 centri di montaggio presenti in Italia, dove avverrà la sostituzione degli pneumatici con i prodotti che saranno consegnati da corrieri affidabili. Garanzia di due anni, spedizione compresa nel prezzo e salvaguardia dell'ambiente visto che Euroimport comprende nel prezzo anche il contributo per lo smaltimento delle vecchie gomme, come previsto dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n.82. Acquistare gomme online è quindi possibile, anche grazie alla presenza di un portale come Euroimportpneumatici.com, dove il supporto non manca: a disposizione del cliente c'è un servizio clienti sempre disponibile e che aiuterà l'utente in ogni situazione, evitando così ogni rischio durante l’acquisto.