Renault al fianco dell'Italrugby

A riprova del suo DNA sportivo, Renault rinnova per il secondo anno consecutivo la partnership che la vede al fianco della Federazione Italiana Rugby, in qualità di sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. La Federazione Italiana Rugby e Renault Italia hanno siglato l’accordo di rinnovo che conferisce a quest’ultima la qualifica di sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. La partnership si fonda sulla condivisione dello stesso universo valoriale appartenente allo sport del rugby e alla Marca della Losanga. Il contratto di sponsorizzazione per l’anno 2018 è stato firmato oggi, a Roma, dal Presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi, e dal Direttore Generale di Renault Italia Bernard Chrétien, alla vigilia dell’importante test-match tra la Nazionale Italiana Rugby e l’Inghilterra, valido per la prima giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Per celebrare il rinnovo di questo sodalizio, Renault lancia Kadjar Sport Edition, una versione che accresce il carattere sportivo e robusto del Crossover di segmento C, grazie a nuovi elementi di design. In occasione del match di ieri l’auto è stata in esposizione statica presso lo stand Renault, all’interno del villaggio terzo tempo. «Siamo felici di rinnovare oggi questa partnership avviata lo scorso anno, ulteriore testimonianza del DNA sportivo di Renault, da sempre impegnata nel motorsport, sia esso Formula 1, Formula E, pista o rally. Le due operazioni realizzate nel 2017 con George Biagi, The Cradle e Suite Mégane Grand Coupé, hanno riscontrato un grande successo, una bella soddisfazione per entrambi i partner! Ingredienti fondamentali del Rugby sono la passione, l’impegno, il forte spirito di squadra, la condivisione e la tenacia nel raggiungimento di mete ambiziose, gli stessi che guidano Renault nella sua attività quotidiana», ha dichiarato Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia. Anche quest’anno, pertanto, Renault sarà al fianco della Nazionale Italiana di Rugby nelle sfide che compongono il prestigioso NatWest 6 Nazioni.