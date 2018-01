Nissan Leaf un altro passo nel futuro

Nuova Nissan Leaf, il futuro è adesso. Allo spazio Edit è andata in scena la presentazione della nuova versione della 100% elettrica più innovativa del momento. Con un’autonomia di ben 378 chilometri e 150 cavalli di potenza il veicolo è pronto alla conquista del mercato. Perché oltre a parcheggiare in autonomia e a presentarsi con la possibilità di essere guidata con un solo pedale (che funge da freno al momento del rilascio dalla fase di accelerazione), la Nuova Leaf si propone anche come enorme power-bank, una «cassaforte» di energia da poter poi utilizzare in ogni circostanza. Zero emissioni, un sistema avanzato di guida assistita, il parcheggio completamente affidato alla vettura, lo stop & go anche in salita, la frenata d’emergenza, il riconoscimento dei pedoni sulla carreggiata e quello dei segnali stradali, l’avviso degli angolo ciechi e il cruise control intelligente. Questo è ciò che troverete a bordo, anche se una delle migliori notizie arriva dall’esterno dell’abitacolo. Stiamo parlando dell’accordo che Nissan ha chiuso con Enel. Chi acquista una Nuova Leaf avrà due anni di energia gratuita presso le ricariche pubbliche.

Inoltre, Enel guarda lontano ed è pronta a immettere sul mercato una cifra importante per aumentare le colonnine di rifornimento su tutto il territorio nazionale. Il piano prevede l’installazione di 7 mila nuovi impianti entro il 2020, arrivando a 14 mila nei due anni successivi. Intanto è partito da piazza XXV Aprile a Milano il Nissan Intelligent Mobility Tour, una carovana di eventi che toccherà Trento, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Catania e Torino. «LEAF to home» e “Vehicle to grid” sono i due slogan coniati da Nissan per l’occasione. Perché andare a trovare lo staff itinerante? Perché oltre a vedere la nuova vettura ci sarà anche da divertirsi. Una teca in plexiglass mostrerà ai curiosi la’auto posta al suo interno e permetterà a chi vorrà farne uso di scattarsi un selfie attraverso l’utilizzo di un touch screen integrato. La webcam poi consentirà a chi lo desidera di inviare attraverso i social immagini e brevi video personalizzati agli amici. I responsabili Nissan assicurano, Nuova Nissan Leaf è il più avanzato mezzo di trasporto che guarda al futuro.