La Mercedes riscopreilpick-up

In casa Mercedes arriva un bel bel pick-up, la «ClasseX». Non si tratta di un battesimo del fuoco, per la casa della stella, che ha già esordito, in passato, con molti allestimenti speciali, derivati da vetture di serie, ma il primo vero Pichk-up Mercedes, il «170 V», risale addirittura al 1936. Non vogliamo soffermarci troppo, sulla insensata vessazione normativa (presente soltanto in Italia), che vieta di omologare questi mezzi come normalissime auto, quali sono e veniamo al dunque. La base è quella del gruppo Renault/Nissan (Alaskan/Navara), ma, diciamola tutta, già ne progetto originale, c’era lo zampino di casa Mercedes. La ClasseX, per look, allestimenti interni, dotazioni di sicurezza ed infotainment è una vera Mercedes, una vera: «Auto Mercedes» e verrà commercializzata solo in versione doppia cabina, con trazione integrale o posteriore e con cambio manuale o automatico. Ora vediamo un po’ di numeri: lunghezza 5.340 mm, luce libera da terra 202 mm, lunghezza cassone 1.587 mm, larghezza cassone 1.560 mm, carico utile massimo 1.042 kg, carico rimorchiabile 3,5 ton (c’è anche l’Esp per il rimorchio), capacità di guado 60 cm, capacità di salita 100%, inclinazione laterale 49,8°, angolo di scarpata 28° anteriore e 23,8° posteriore (con assetto rialzato 30,1 e 25,9). Alcuni di questi numeri, per qualcuno, non significano nulla, ma andavano comunque citati, perché in questo caso, con le versioni 4x4, siamo di fronte a veri fuoristrada, di quelli inarrestabili, con ridotte e bloccaggio del differenziale posteriore, che dovrebbe essere presente su tutte le 4x4 che arriveranno da noi.

Allestimenti a parte, la ClasseX, al momento, è disponibile con un unico diesel, di 2.3 litri, declinato in due livelli di potenza: la 220d ha 163 Cv, con 403 Nm di coppia già a 1.500 giri solo con cambio manuale e trazione integrale: la 250d ha 190 Cv, con 450 Nm di coppia, sempre allo stesso regime di rotazione ed è disponibile anche in versione a trazione posteriore e cambio manuale o a trazione integrale con cambio automatico a 7 rapporti. Testata in un vero percorso fuoristradistico, tra guadi, fango e quant’antro, la ClasseX non ha fatto una piega e non c’è stato neanche bisogno di bloccare il posteriore. Anche su strada, questo «Pick-up Premium», si lascia guidare come un’auto, consentendoti velocità di crociera e comfort da vera auto. Entro il prossimo anno, poi, arriverà la 350d, con un diesel 3.0 litri V6 da 250 Cv. In quanto a sicurezza ed infotainment, non manca nulla: c’è il sistema di controllo automatico della velocità in discesa, con possibilità di regolazione, l’assistenza per le partenze in salita, il Tempomat, il lane keeping assist, la chiamata d’emergenza e tutto quanto presente in un prodotto con la stella.

Prezzi:da 37.000 euro