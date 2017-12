Da Fca un pick-up per la polizia scientifica

Il primo Fullback per la Polizia Scientifica (nuovo veicolo specializzato di Fiat Professional) è stato presentato ieri pomeriggio, presso la «La Lanterna»di via Tomacelli a Roma. Grazie al sodalizio centenario tra la Polizia di Stato e il marchio Fiat si è dato il via ad una nuova e proficua joint venture.

Presenti all’evento, il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi e il Chief Operating Officer della Regione EMEA di FCA ,Alfredo Altavilla. Primo di una flotta di 15, il Fullback di Fiat Professional sarà il veicolo dei sopralluoghi più complessi su tutto il territorio nazionale, grazie alla tecnologia di bordo e ai suoi speciali allestimenti che lo rendono un mezzo all’avanguardia tra quelli usati dalle polizie di tutto il mondo.