A tavola con Koleos grazie all'accordo con Eataly

I chooking show, ormai, sono parte dell’intrattenimento quotidiano e sono andati a scavare nel profondo dell’animo umano (soprattutto quello italiano), risvegliando una malsopita passione per il gusto e per i sapori raffinati. Una tendenza di questa portata, non poteva non contaminare un altro segmento di mercato, quello delle auto, anche questo capace di affascinare. La Renault (insieme ad Avis) ha voluto interpretare questo “Mix” di sapori e sensazioni, mettendo a disposizione dei clienti di Eataly 15 Koleos, in una sorta di carovana itinerante, distribuita su tre tappe: dall’8 al 12 novembre a Roma; dal 14 al 19 a Milano e dal 21 al 26 a Torino. Le auto, riconoscibili per una specifica livrea bianca, possono essere prese direttamente in loco o prenotate, tramite il sito http://www.crossover-renault.renault.it/koleos e ci si potrà far scarrozzare fino a casa da un autista o, volendo, guidare personalmente, per saggiarne qualità e caratteristiche.

Tutte le auto sono dotate di cavo di ricarica per i cellulari ed i clienti troveranno anche una sorta di “lunch box”, per uno spuntino, ovviamente a base di prodotti di Eataly ed anche un quotidiano. A questo punto, vediamo di ricordare le caratteristiche salienti della nuova Koleos, un Suv di generose dimensioni, con un super bagagliaio da 831 litri, che possono arrivare a 1.795, abbattendo i sedili. Al momento, per il nostro paese, la gamma motori è affidata soltanto a due unità turbodiesel: 1.6 da 130 Cv, con 320 Nm di coppia, disponibile solo con cambio manuale e trazione anteriore; 2.0 da 175 Cv, solo automatico, con trasmissione Cvt a controllo elettronico, disponibile sia con trazione anteriore, che integrale.

Tre gli allestimenti disponibili: Zen, già dotato di clima bizona, schermone centrale stile Espace, da 7 pollici e cerchi in lega da 17”; Intense, quello che dovrebbe fare i numeri, che ha i cerchi da 18, lo schermo centrale da 8,7 pollici ed i fari full led; l’Initiale Paris, praticamente full optional. I prezzi vanno dai 31.100 euro dello Zen 2WD da 130 Cv, ai 43.200m euro del 175 Cv integrale.