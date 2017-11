Renault Trafic SpaceCalss e l'ufficio mette le ruote

Benvenuti a bordo del nuovo ufficio mobile Renault. Con Trafic SpaceClass la casa automobilistica francese strizza l’occhio alla clientela business più esigente, rafforzando la sua presenza nel segmento dei van per trasporto passeggeri fino a nove posti guidabili con patente B. Trafic SpaceClass di posti ne ha otto, tutti comodissimi e con finiture premium. Il nuovo arrivato in casa Renault punta a conquistare un ampio settore di mercato, rispondendo alle esigenze sia delle aziende sia dei privati che ricercano l’ottimizzazione degli spazi attraverso le modularità senza rinunciare alla grande attenzione per eleganza e comfort. Prodotto nello stabilimento di Sandouville, Trafic SpaceClass è pronto a scendere in strada sui principali mercati europei nelle due varianti di lunghezza: 4999 e 5399 mm. Il design esterno esclusivo e gli interni eleganti donano a questo veicolo uno charme davvero importante, perfetto per chi desidera unire business e la rappresentanza con stile e personalità. Il veicolo si presenta come un top di gamma e regala anche qualche piacevole sorpresa. All'esterno, ad esempio, si distingue per la nuova firma luminosa (Day Running Light Led) a forma di L e per i cerchi in lega da 17 pollici diamantati, disponibili in opzione. Trafic SpaceClass viene proposto con i vetri oscurati e gli esclusivi dettagli nero lucido che ritornano negli specchietti retrovisori esterni, nelle maniglie delle porte, nelle protezioni laterali inferiori, nella maniglia del portellone posteriore e nella fascia porta-targa. Esclusiva per questa versione anche la tinta metallizzata Grigio Cometa, il «colore» per antonomasia dei veicoli destinati al business. Gli interni sono invece in color carbonio scuro, i sedili (quelli anteriori ergonomici e riscaldabili) e il volante sono impreziositi dai rivestimenti in pelle.

Trafic SpaceClass viene proposto con un sistema multimediale intuitivo R-Link Evolution o Media Nav Evolution, accessibile mediante un display integrato da 7 pollici. Le sei luci di lettura a Led e le prese da 220V/300W e 12V rendono questo veicolo un ufficio mobile perfetto. Due le motorizzazioni disponibili, entrambe twin-turbo diesel: l' Energy 1,.6 dCi 125 Cv e l'Energy 1.6 dCi 145 Cv, conformi alle norme Euro 6 C. Il cambio è manuale a 6 marce.