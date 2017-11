Parte da New York il ritorno alla bici di Pirelli

Inizia con una pedalata festosa a Central Park in compagnia del cappellaio matto, l'attesa presentazione del Calendario Pirelli 2018 a New York. La città che non dorme mai ha ospitato Alice e gli stravanti protagonisti della favola di Carroll, reinterpretati per The Cal dall'estroso fotografo inglese Tim Walker che ha scelto il cuore di Manatthan per ribadire il ritorno in grande stile della Casa che produce pneumatici nel mondo della bicicletta. Gli appassionati di bicicletta della metropoli per antonomasia hanno potuto così pedalare assieme all'insolita comitiva protagonista del prestigioso calendario. L'iniziativa nasce infatti proprio per suggellare la linea P Zero Velo, dandone visibilità sul mercato Usa, centrale per le strategie della multinazionale milanese.