Con Arona Seat "attacca" i Suv

La Seat dà una sorellina più piccola alla Ateca e, per il prossimo anno, arriverà un «large Suv». La fabbrica spagnola, nei primi 9 mesi dell’anno, ha partorito un record di vendite, pari a 354.900 unità, praticamente quanto tutto il 2013. Determinante, per questo risultato: una gamma completa, che satura circa il 75% del mercato, l’85% se parliamo del nostro paese e, con l’arrivo di questi nuovi Suv, arriverà anche al 95%. La Arona, già ordinabile, arriverà a gennaio prossimo e nasce dalla piattaforma "B" del gruppo Volkswagen, che ha consentito di realizzare un prodotto di segmento «B», con le caratteristiche di spazio interno, abitabilità e capacità di carico, di un mezzo più grande. Vediamo un po’ di numeri: la Arona è lunga 4.138 mm, ha una bella altezza da terra di 19 cm ed una capacità di carico, a sedili posteriori su, di 400 litri. Tra colori di carrozzeria, tettuccio e varie, coi sono 85 combinazioni possibili.

L’assetto è con avantreno tipo McPherson e retro a ruote interconnesse e, volendo, è disponibile il sistema di ammortizzatori regolabili. La dotazione di serie, in quanto ad elettronica, non è niente male e comprende: assistenza della partenza in salita, front assist con frenata d’emergenza automatica ed il sistema anticollisione multipla, per arrivare all’ausilio al parcheggio ed alla rilevazione della stanchezza del guidatore. Per i patiti del Hifi, è disponibile uno stratosferico sistema stereo «BeatsAudio», con 8 altoparlanti e 300 watt e, per quanto riguarda la connettività, in Seat stanno studiando, insieme ad Amazon, un sistema di guida «Predittivo». La gamma motori, al momento, comprende solo 2 benzina da 1.0 litri, 3 cilindri turbocompressi, con start&stop: da 95 Cv, con cambio manuale a 5 rapporti e da 115 Cv, disponibile con manuale a 6 rapporti o con il noto automatico a doppia frizione Dsg a 7 rapporti. Nel corso del 2018, poi, arriverà la versione cattiva, la FR, con un benzina 1.5 TSI da 150 Cv, manuale e la 95 Cv a metano. Sempre nel corso del prossimo anno, nonostante ormai, lo sport più popolare nell’universo auto è quello di sparare sul diesel, arriveranno due belle unità a gasolio, da 1.6 litri: 95 Cv, manuale a 5 rapporti o Dsg a 7 e 115 Cv, solo manuale a 6 rapporti.

Noi abbiamo potuto testare soltanto i benzina, compreso il 150 Cv, motore divertentissimo, anche se il «core business» di gamma sarà inevitabilmente il 115 Cv, secondo noi, da prendere rigorosamente con il Dsg. Tre gli allestimenti in Italia: Reference, già dotata di tutta l’elettronica per la sicurezza, climatizzatore ed attacchi isofix per i seggiolini per bambini; Style, che ha i cerchi in lega da 16 ed uno schermo touch da 5 pollici; Xcellence, con pacchetto audio, schermo da 8 pollici e cerchi da 17. Prezzi: da 14.500 euro