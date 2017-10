DS7 Crossback gioca da solita

Il marchio Ds, nato nel 2014 da una costola del gruppo PSA, lascia l’approdo di famiglia ed inizia a brillare di luce propria, con un mezzo, la DS7 Crossback, che si discosta totalmente da qualsiasi altro prodotto di casa. Anche se la base di partenza è quella che ha dato i natali alla 5008, qui si è cambiato proprio tutto: avantreno, retrotreno multilink (la Crossback è l’unica auto del gruppo ad utilizzarlo), è cambiato il passo, la lunghezza e ci sono ritrovati tecnologici, davvero unici. Il brand DS farà dunque da apripista per tutte le nuove tecnologie, che andranno poi a colonizzare gli altri prodotti di casa. La DS7 Crossback è un Suv di segmento “C” (lungo 4.570 mm) e la casa francese è voluta partire propri da qui, perché si tratta di un modello di auto super richiesto dal mercato. Della versione super accessoriata, che poteva essere ordinata in anteprima solo su internet, ne sono già state prenotate 400, di cui 20 qui in Italia. La gamma motori partirà con 4 unità: un diesel di 1.5 litri da 130 Cv, disponibile con cambio manuale, un 2.0 litri, sempre turbodiesel, da 180 Cv, accoppiato al cambio automatico di nuova generazione, ad 8 rapporti; due benzina di 1.6 litri da 180 e 225 Cv, entrambi con l’automatico ad 8 rapporti. Su quest’auto ci sarà tanto da dire, soprattutto in quanto a sistemi innovativi. Noi vogliamo anticiparne qualcuno: una telecamera è collegata agli ammortizzatori, scruta la strada e trasmette informazioni per il settaggio, in tempo reale; ci sono sistemi che si avvicinano molto alla guida autonoma (consentono all’auto di sterzare e restare in carreggiata da sola) e c’è anche la visione notturna, che individua ostacoli, pedoni e ciclisti, anche a notte fonda e con la nebbia. Un barnd con queste intenzioni, ovviamente, ha bisogno di Lounge adeguati e personale specializzato, infatti: entro la fine dell’anno ce ne saranno 23, che diventeranno 47 entro il 2018 ed è stato avviato un corso di formazione per i primi 24 operatori specializzati. Gli showroom Ds avranno un approccio elegante ed ultramoderno, con possibilità di vere configurazioni virtuali dell’auto desiderata, che può essere ordinata anche on line. Tanti i servizi offerti ai clienti: da 8 anni di garanzia, con servizio di auto sostitutiva in casi di guasto e servizio «Vallet», che ti porta l’auto acquistata a casa, con operatore che ti spiga tutto quanto c’è da sapere (stessa cosa per i tagliando egli eventuali interventi, la prendono e te la riportano).

Prezzi: da 31.100 euro