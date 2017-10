Al via la produzione in Romania del Ford EcoSport

Ford Motor Company inizia, oggi, la produzione

della nuova EcoSport, l’evoluzione del SUV compatto Ford, presso lo stabilimento

dell’Ovale Blu di Craiova, in Romania, con l’intento di incontrare la crescente domanda di

SUV dei clienti europei.

“EcoSport è un esempio lampante di come Ford stia crescendo nel proprio business

puntando sui suoi punti di forza - tra cui la produzione di SUV di portata globale”, ha

dichiarato Steven Armstrong, Vice President e President, Ford Europe, Middle East &

Africa. “Con la crescente domanda di EcoSport e di SUV compatti in generale, questo ci

sembra essere il momento più indicato per localizzarne la produzione in Europa e

soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

Presenti a celebrare l’inizio della produzione della nuova EcoSport, insieme a oltre 4.000

dipendenti Ford, il Presidente rumeno Klaus Iohannis, il Primo Ministro Mihai Tudose e altri

funzionari nazionali e locali.

In Europa, le vendite dei SUV stanno crescendo con un ritmo più veloce rispetto a quello

espresso da qualsiasi altro tipo di segmento. Nel 2016, le immatricolazioni di modelli

appartenenti all’intero segmento dei SUV sono aumentate del 27%: più di 1 automobile su

4 è un SUV. I risultati della gamma dei SUV Ford sono ancora più positivi: lo scorso anno

le vendite, in Europa, sono cresciute di oltre il 30% e del 27% nei primi otto mesi del 2017.