Ford Focus ST-Line, sport a portata di mano

Ormai, da tempo, la casa dell’ovale blu, al secolo Ford, ha intrapreso una sorta di: campagna di democratizzazione delle «Performance». In casa ce n’è per tutte le tasche: dai 600 Cv della GT40, passando per i 350 della Focus ST, arrivando, per l’appunto, a questa più modesta, ma non meno intrigante, Focus ST-Line da 150 Cv. La strategia «ST-Line» ha ormai contagiato quasi tutti i prodotti Ford e propone allestimenti belli assettati, ma non estremi, abbinati a motorizzazioni piccanti, ma anche queste, dedicate all’utilizzo quotidiano. Noi abbiamo testato una Focus ST-Line, con sotto un bel 1.5 Ecoboost da 150 Cv, con 240 Nm di coppia massima, a soli 1.600 giri, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Diciamocelo francamente, peccato che la nostra auto non aveva l’ottimo automatico Powershift, sempre a sei marce, ma ancora tanta gente, come ci confermano i dati di vendita: «Vuole il manuale», considerando l’automatico una sorta di intorpidimento emotivo. Grosso errore, soprattutto quando si va forte, avere sempre le mani attaccate al volante, è una grossa sicurezza ed in pista si fanno anche tempi migliori. Tornando sul pezzo, questa Focus è bella bassa, assettata, con minigonne laterali, tanti particolari corsaioli, tocca i 210 km/h e, per andare da 0 a 100, impiega meno di 9 secondi. Non soltanto qualche allestimento estetico, dunque, perché, su misto, la taratura più rigida, garantisce un ottimo feeling di guida. Il motore è più che onesto e ti spara i suoi 150 Cv quasi subito. Basta tenerlo sopra i 2.000 giri e non ci sono vuoti, si schiaccia e lui va. Ottimi i consumi: se si fa attenzione e si viaggia col cruise control, poco sotto i 130 km/h, si fanno i 17 km/litro, ma a 110 si sfiorano i 20. L’allestimento è bello pieno di roba: c’è l’assistenza per le partenze in salita, il servosterzo elettrico (non sottrae potenza al motore), il Torque Vectoring Control (controllo della trazione in curva), l’EBA (Assistenza alla frenata di emergenza con luci di emergenza aut.) e l’Easy Fuel (Sistema di rifornimento senza tappo). Di serie anche la Radio CD/MP3 con schermo 3.5" USB 6 altop e comandi radio al volante, ma la tele camerina posteriore è optional.

Prezzi:a partire da 24.000 euro