Dokker il pick di Dacia per il lavoro

Nuova nata nella famiglia Dacia. La casa rumena della Renault ha partorito a metà settembre la Dokker pick-up, un piccolo ma praticissimo veicolo commerciale destinato a dare un importante contributo al settore dei mezzi da lavoro della marca. Dacia punta infatti molto su questa fetta di mercato, anche alla luce dei grandi risultati raggiunti nei primi otto mesi del 2018 (35.378 pezzi venduti). La vettura è realizzata con la collaborazione della Focaccia Group, un’azienda di Cervia professionista nella trasformazione dei veicoli. La ditta, infatti, è leader nel settore degli adattamenti per disabili e per le forze dell’ordine. Sulla base della Dokker Van, il furgonato della casa, la Focaccia Group ha così ideato il pick-up, montando al posto del cabinato posteriore un cassone in alluminio. Su richiesta è possibile ottenere anche il roll bar e un telone di copertura che si fissa lungo tutto il perimetro esterno del settore scoperto. Il pick-up è disponibile con quattro versioni di motore tutti Euro 6, il benzina da 100 CV, due turbodiesel dCi (da 75 e 90 CV) e il Gpl da 100 CV. Buono l’equipaggiamento in dotazione, con l’assistenza alla frenata, il kit di gonfiaggio degli pneumatici e le modanature laterali di protezione. La presentazione della nuova nata è avvenuta a Rovereto, dove Dacia è stata tra i main-sponsor della Fisherman’s Friends Strongmen Run, una gara di 22 chilometri nella quale erano stati distribuiti anche 34 ostacoli (balle di fieno da scavalcare, il fiume Adige da guadare, passaggi in pozze di fango e molto altro). Uno degli ostacoli era proprio denominato Dacia e consisteva nello scavalcare l’autostrada salendo prima una parete di corda per poi percorrere un tunnel e discendere dalla parte opposta attraverso l’utilizzo di una corda. Noi, invitati dalla casa automobilistica a cimentarci nella gara indossando una maglia "Press", abbiamo accettato volentieri, chiudendo la prova con un dignitoso tempo di 3 ore e 4 minuti. Tornado a Dacia Dokker pick-up, da sottolineare la garanzia di tre anni o di 100.000 chilometri e il peso: solo mezza tonnellata, il pick-up più leggero disponibile in Europa. Lunga 436 cm, alta 181 e larga 175, la Dacia Dokker pick-up è disponibile a partire da 7.200 euro.