La Peugeot 308 ha un cuore tutto nuovo

La Peugeot, in Italia, ha venduto più di 64.000 308, dove berlina a wagon hanno fatto, più o meno gli stessi numeri, ma con il mix gasolio/benzina, fortemente sbilanciato sul diesel (73%) e quasi il 60% appannaggio delle versioni alto di gamma. Ora arriva la nuova gamma. Vediamo cosa cambia. Oltre ad un’aggiustatina al look, la nuova Peugeot 308, porta due nuovi motori in gamma e fa il pieno di tecnologia. Esteticamente: il cofano risulta più orizzontale, si nota una nuova calandra ed una nuova firma luminosa a Led, integrata nei proiettori (alogeni sui primi 4 allestimenti e FullLed per versioni più sportive); la berlina, a differenzia dalla wagon, ha il corpo fari oscurato. Sotto al cofano, come anticipato, troviamo due nuove unità, un diesel ed un benzina, entrambi da 130 Cv e già a norma di Euro 6.2 (dovrebbe entrare in vigore dal 2020). Il benzina è un 3 cilindri da 1.2 (famiglia PureTech), ottimizzato (consuma mediamente il 4% in meno rispetto all’attuale modello) ed è abbinato ad un nuovo cambio manuale a 6 rapporti, più leggero e preciso. Questo motore, anche se non va a gasolio, monta un filtro attivo antiparticolato (GPF), per trattare: HC, CO2, NOx e, ovviamente, anche quel poco particolato che può produrre un benzina. Il Diesel BlueHDi 130 S&S è un 1.5 litri, 4 cilindri, 16 valvole, con 300 Nm di coppia a 1.750 giri e va a sostituire il precedente 120 Cv (consuma fino al 6% in meno).

Grazie ad un nuovo posizionamento del sistema di catalizzazione, pur mantenendo l’additivazione AddBlue, elimina l’utilizzo dell’altro additivo a base di cerina, per la pulizia del filtro Dpf. Arriva anche un super automatico ad 8 rapporti, prodotto dalla Aisin, con software Psa, che debutta su un altro potentissimo diesel, il 2.0 litri da 180 Cv. Anche se non siamo in presenza di un doppia frizione, le cambiate sono fulminee ed il feeling di guida immediato. Poi, a 1.800 giri, si viaggia già a 130 all’ora, fate due conti. I vari sistemi di sicurezza, ora, intervengono anche sullo sterzo e l’auto: ti riporta in carreggiata e segue anche le traiettorie in curva, agendo sullo sterzo. Ci sono anche tutti gli altri sistemi di casa: Active Safety Brake & DistanceAlert, Adaptive Cruise Control, Active Blind Corner Assist, Visio Park 180° ed altro. Gli allestimenti sono 7, uno dei quali destinato all’utenza business, non manca la cattivissima GTi da 270 Cv. Il cambio automatico costa circa 1.700 euro e la differnza tra berlina e wagon è di 900 euro.

Prezzi: da 18.970 euro