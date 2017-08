Con Hertz piacere di guida all'italiana

La Hertz ne ha di storia alle spalle, una storia quasi centenaria (99 anni) ed è presente in 9.000 località e circa 250 paesi, offre servizi di noleggio auto, per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Oltre alla classica auto che si prende per necessità, la politica aziendale ha, da sempre, creato delle «Collezioni» particolarmente attraenti, dedicate ad un pubblico, che chiede qualcosa in più. «Selezione Italia» è una di quelle iniziative, volte a chi: «Vuole lasciare l’auto di tutti i giorni a casa e riscoprire il piacere di guidare». Un piacere tutto all’italiana, visto che questa gustosa selezione, comprende: Alfa Stelvio, Alfa 4C, Alfa Giulia veloce, Fiat 500 595 Competizione e Fiat 124 Spider, anche in versione Abarth. Tutte auto dal grande fascino, molte delle quali da guidare con un po’ d’attenzione. Selezione Italia parte da Fiumicino, ma sarà disponibile, entro breve, in altri 7 punti, quasi tutti aeroporti: ci sarà un punto presso la sede di Roma, entrambe gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, aeroporto di Firenze, di Torino e di Olbia.

In collaborazione con altri fiori all’occhiello della nostra penisola, poi, questa Collezione di fascinose italiane, si sposa con tutta una serie di iniziative, volte a scoprire tanti poli d’eccellenza italiani, come: turismo, enogastronomia ecc. Le auto di Selezione Italia, sono concepite per un noleggio minimo di un fine settimana e massimo di 10 giorni/due settimane ed i clienti vengono accolti con un trattamento tutto particolare. C’è un’area dedicata, cui si accede senza fare code o altro, con personale specializzato a disposizione del cliente, che lo informa su tutto quanto c’è da sapere, comprese le raccomandazioni di rito. Ricordiamo che siamo in presenza di alcuni modelli di auto, soprattutto la 4c, che nonostante cubatura e dimensioni, per progetto e realizzazione, si qualifica in tutto e per tutto, come una versa super car.

Queste auto, ovviamente, non sono aperte a tutti, per la 4C, ad esempio, ci vogliono almeno 25 anni e due anni di patente e ci sono cauzioni, qualora ci si voglia divertire, senza pensare a nulla, per eliminare gli inevitabili scoperti. Sempre per la 4C, ad esempio, oltre al costo del noleggio, l’eliminazione della franchigia costa 140 euro al giorno, ma per la Stelvio, già si scende ad 80 euro. La riconsegna delle auto dovrebbe avvenire sempre presso i centri autorizzati con sedi di Selezione Italia, ma nulla vieta al cliente, di rilasciare le auto in ogni punto hertz, dietro una maggiorazione dei costi.