La Seat Ibiza diventa grande

LaSeat,nel2016, hafatto registrare

risultati lusinghieri: 408.700 vetture vendute,

per 8,597 milioni di euro, pari ad un aumento del

3,8%, rispetto al 2015. In Italia, poi, l'incremento

è stato macroscopico, soprattutto se si prende a

riferimento il periodo, che va dal 2013 al 2016.

Anche il primo quadrimestre del 2017, ha fatto

registrareun aumento del 14%. Tutto ciò è dovuto

soprattutto alla totale apertura del «Magazzino

di casa Volkswagen», che ha messo a disposizione

dell'azienda iberica, tutte le più moderne

tecnologie del gruppo, compresa la nuovissima

piattaforma«MQBA0», letteralmente battezzata

dalla Seat, con la nuova Ibiza. L'auto, simbolo

della casa, dal 1984 ad oggi, ha venduto circa

625.000 e va a competere in un bacino di utenza

di circa 475.000 unità l'anno, roba da far riflettere.

Ecco perché in Seat ce l'hanno messa tutta ed

hannosfornato una Ibiza totalmente nuova, leggermente

più corta della precedente: 4.059 mm

di lunghezza,2mminmeno,ma87mmpiù larga

e 1mmpiù bassa. I dati tracciano il profilo di un

mezzo più performante, più assettato e, grazie

alla nuovapiattaforma ed al massiccio utilizzo di

acciai ad alta resistenza, più rigido e più sicuro,

pur mantenendo lo stesso peso.

Alla nuova Ibiza non manca proprio nulla, in

temadisicurezza attivaepassiva,comegià detto,

ilmagazzinodelgruppoVolkswagenhaspalancatolesueportee

laSeathaattintoamanbassa(dal

sistemadi assistenzaperlepartenzeinsalita, allo

schermo centrale da 8 pollici). Al momento del

lancio(l'autoègià ordinabile),previsto materialmenteper

ilprossimosettembre,sarannodisponibili

soltanto 3 benzina, tutti di 999 cmc, tutti 3

cilindri, tutti manuali, da: 75, 95 e 115 Cvc. La

nuovaIbiza risulta, visivamente,più affilataepiù

muscolosa. Internamente, troviamo uno schema

classico, con due strumenti circolari ed uno

schermone centrale. C'è la possibilità di settare

la risposta del motore e dello sterzo, su variemodalitàe,

inSport,laguidaoffrespuntidecisamente

divertenti. Pur essendo una cittadina per dimensioni,

l'auto,inautostrada,corresuduebinari

e consente di affrontare lunghe percorrenze in

tutta tranquillità. Più avanti, arriveranno versioni

1.6 a gasolio, da 80 a 115 Cv, una bifuel a metanoda90Cvedarriveràanchel'automaticoadoppia

frizione Dsg per le versioni più potenti. Gli

allestimenti, al momento, sono 3: Style, Xcellence

e Fr (la più performante).

I prezzi partono dai 15.050,000 euro della 75

Style, già comprensiva di: impianto stereo con 6

altoparlanti, luci diurne a Led, sistema di frenata

automatica con riconoscimento pedoni ed assistenza

per le partenze in salita.