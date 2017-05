La piccola Zoe della Renault alla conquista del mondo

Fino a qualche tempo

fa, l'autonomia effettivamente

limitata (meno di 100

km),potevacrearequalcheprobleminoper

l'utente di un'auto

elettrica, ma la Renault ci ha

messo le mani, aggiornando la

sua Zoe, con un nuovo pacco

batterieda41kWh,perun'autonomiavirtualedioltre400chilometri.

Parliamodi virtuale,perché

i dati ufficiali fanno riferimento

al ciclo di test, che tutte

le case effettuano in laboratorio,

ma la percorrenza reale non scende, comunque, sotto i 300

chilometri,mantenendolaZoein vetta alla classifica delleconcorrenti.

La morale è che, con quest'auto(tra poco sarà disponibile

anche in versione «Van», un vero commerciale elettrico), ci si può

andare anche a fare la classica: «Gita fuori porta». Tanto più che,

grazie al nuovo caricatore «Camleon», di serie su tutte le versioni,

conunacolonninada43kWh,siricaricano120chilometriinsoli30

minuti, ma anche con una più papabile struttura da 22 (quelle da

43,in Italia, sicontanosulle dita diunamano),inmezz'orasifanno

80 km. Le app «Zoe» consentono di controllare lo stato di ricarica

dal cellulare ed anche di preriscaldare e climatizzare l'abitacolo.

Vediamodiricapitolarele caratteristichediquest'auto:lemotorizzazioni

a disposizione sono due, R90, più nuova, totalmente Renault,

capacedi92Cv,conunacoppiamassimadi225Nm,abbinabile

alla nuova maxi batteria da 41KWho anche alla vecchia da 21

KWh;il Q90, da 88 Cv, con 220Nm,disponibile solo con la batteria

più potente. La differenza, tra le due unità, è sottile: l'R90 è più

potente, ha più autonomia e costa meno del Q90, che, però, può

ricaricare, al massimo, alle colonnine da 43 KWh.

Lanuovabatteriapesasoltanto22kginpiù dell'altra emantiene

lostessoingombro.Nientebolloper5anni,scontisull'assicurazione,

non si pagano i parcheggi, si entra nelle Ztl, i freni durano

un'infinità,lamanutenzionenoncostanulla(praticamentesicambianosolo

legomme)edunpieno di elettricitànonsupera i 3 euro.

La Zoe elettrica è offerta in due configurazioni finanziarie: con

batteriacompresa,apartireda31.250euro,conbatteriaanoleggio

(costa69euroalmeseper7.500km/anno)a22.750euro.Inentrambe

i casi, al momento, la Renault «regala» una stazione di ricarica

da6kWh,montaggiocompreso.Labatteria è garantitaper 8annio

160.000 km, quella a nolo è garantita a vita.