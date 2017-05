La piccola C3 scopre il cambio automatico

Ecco la nuova Citroen C3 con cambio

automatico, una vettura tutta da scoprire. La casa francese è pronta ad attaccare il mercato con la

terza generazione della compatta che ha già conquistato

13mila nuovi clienti negli ultimi quattro

mesi. Nella sede di via Gattamelata c'è grande

attesa, soprattutto per la versione Shine, la più

accessoriata dellagamma.Dotata diunpacchetto

full-optional, comprendeaccessoriimportanti,

comeloschermoTouchdasette

pollici e il climatizzatore

automatico.LanuovaCitroenC3concambioautomatico

è molto versatile, pronta

ad adattarsi a tre circostanzedi

guidadiverse. Perquesto,

oltre alla consueta modalità Drive, dispone

di quella Sport (per chi cerca prestazioni più elevate)

ediquellaSnow(dautilizzarsiincondizioni

di fondo stradale molto scivoloso). La prova su

stradaregalafindasubitounapiacevolesensazionedi

manovrabilità, unita al comfort e alla fluiditàneicambidimarcia.

Lapartenzeèsoftmadecisa,

lacrocierapiacevole.Eneltrafficonientepaura.

LaC3concambioautomaticose lacavabenissimo,

trovandoigiustirapportisenzaalcunintoppo.

Per chi amainvece divertirsi gestendo a volte

ilmanieraautonomailcambiodellemarce,èprevista

la modalità sequenziale. Promosso anche il

consumo a chilometro: impostando il computer

di bordo a 90 km/h, la C3 risponde bene segnandosul

displayuna percorrenza di oltre 21kmcon

un litro. I prezzi. Il listino della nuova Citroen C3

con cambio automatico non spaventa, anche se

non è proprio tra i più economici equiparandolo

a quelli di vetture della stessa categoria. Per portarsiacasalaversioneFeel(

chemontailclimatizzatore

manuale, le luci diurne al Led e la radio

Mp3 ci vogliono 17.300 euro, mentre per il top

dell'offerta (la Shine, che prevede la telecamera

posteriore. Il navigatore satellitare e i cerchi in

legada 17'') si arrivaa 18.850 euro.Unachicca: in

scalata, diversamente da molte sue concorrenti,

la CitroenC3concambio automatico permette il

passaggio diretto a duemarce inferiori.Unapossibilità

che la rende più dinamica e scattante.