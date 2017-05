Assogomme e Federpneus alla fiera Autopromotec

Assogomma e Federpneus ad Autopromotec con le iniziative che da quindici anni insieme promuovono sotto l'egida Pneumatici sotto controllo. Pneumatici sotto controllo era presente con uno stand dedicato ai gommisti che avranno un loro punto di incontro e di relazione con le due Associazioni nel padiglione 15 della Fiera di Bologna. Fitto programma di interventi a cura della Polizia Stradale, dedicati ai professionisti del pneumatico, e più in generale a tutti gli automobilisti e agli addetti del settore. Lo stand presentava anche una carrellata visiva delle iniziative e dei risultati di questi anni di intenso lavoro che le due Associazioni, Assogomma e Federpneus, hanno speso a favore del settore delle gomme. Disponibili poi le immagini più rappresentative della mostra fotografica realizzata per celebrare i 70 anni della Polizia Stradale.

È stato inoltre possibile per tutti gli operatori del settore informarsi sulle novità e soprattutto sull'attività di controllo su strada della Polizia relativa ai pneumatici. Un filmato ha mostrato l'importanza dell'equipaggiamento invernale durante la stagione fredda e dell'equipaggiamento estivo durante i mesi caldi.

I rivenditori hanno poi avuto l'occasione per avere contatti con chi li rappresenta a livello istituzionale; ciò per essere correttamente informati sulle ultime novità e sulle possibili evoluzioni future delle varie normative.

Di grande rilievo all'interno del programma, il convegno dal titolo «Prodotti sicuri e rispetto delle regole: le sfide di un mercato globale. La filiera dell'Automotive e le Istituzioni illustrano il fenomeno e cercano risposte praticabili ed efficaci». Con tutti i protagonisti delle Associazioni coinvolte: Anfia, Assogomma, Assoruote, Federpneus, Airp, Asconauto, ma anche le Istituzioni quali Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. con la partecipazione del Prefetto Dott. Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato.