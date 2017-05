Regolarità in Sicilia con la Smart Cabrio

PALERMO La nuova gamma Smart, cresciuta in dimensioni, ma soltanto in larghezza (circa 10 cm, la lunghezza resta a 2,69 mt), ha fatto ancora strage di cuori, soprattutto nel nostro paese, che resta il più smartizzato del pianeta: nell'arco dei primi 4 mesi del 2017, ha fatto registrare, qui da noi, 10.540 unità vendute, di cui il 32% fourfour. La nuova Smart, nata all'inizio solo con cambio manuale, ormai è disponibile su tutta la gamma anche con automatico e che automatico, un 6 marce a doppia frizione a tre alberi, prodotto dalla Getrag ed è cresciuta anche in tema di comfort, senza perdere quella vocazione cittadina, che ne fa un oggetto davvero unico. La nuova struttura, che mantiene inalterate le caratteristiche di sicurezza della cellula tridion, offre, sulla frtwo, un raggio di sterzo di 6,95 metri (praticamente gira su se stessa), comodissimo in città e, al tempo stesso, rispetto alla precedente versione, obiettivamente un po' rigidina, adotta un assetto più vivibile, sotto tutti i punti di vista. Ora, non vogliamo affermare che la nuova Smart vanta lo stesso comfort di un berlina, ma la Mercedes ha voluto metterne alla prova le caratteristiche, per la seconda volta, in una «300 miglia», che ha attraversato la Sicilia da Palermo a Catania. Una gara di regolarità, stile Targa Florio (queste competizioni, in origine, venivano chiamata «Audax»), con punzonature, controlli e 450 chilometri percorsi in due giorni, a bordo di Cabrio turbo, da 90 Cv. Una full optional Urban Ranner, da circa 24.000 euro. Noi, che abbiamo partecipato a questa intensa due giorni, dobbiamo riconoscere a questa cabrio, diciamolo, abbastanza esclusiva, delle doti di stradista davvero insospettabili. A Palermo, con il sole, siamo partiti ed abbiamo subito aperto il tettuccio.

Ricordiamo anche che tutta la gamma Smart, (cabrio, chiusa e forfour), è disponibile con due motori: aspirato da 70 Cv e turbo da 90 Cv, entrambi 3 cilindri, entrambi da circa 1.0 litri, poi c'è la Brabus da 109 Cv. Cosa ne scaturisce: dopo tanti chilometri fatti, in così poco tempo, siamo scesi dall'auto sufficientemente freschi e riposati. Entro l'anno, poi, la Samrt, che è stata totalmente elettrificata (tutta la gamma, dalla cabrio alla forfour), sarà disponibile con un nuovo caricatore da 20 kW, che gli consentirà una ricarica totale in meno di 30 minuti (circa 150 km reali).