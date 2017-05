Automaticamente Fca

TORINO Ostinarsi a non usare il cambio automatico è come avare la lavatrice ma continuare ad andare a lavare i panni sporchi in fontana. La Fca «democratizza» l’automatico e per il mese di maggio lo regalerà su tredici modelli tra Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Abarth: le auto del gruppo Fca vendute con questo cambio verranno pagato allo stesso prezzo di quelle con cambio manuale. Un segnale chiaro sulla direzione nella quale sta andando l'auto in Italia e non solo. Un mercato, quello del cambio automatico, con una crescita di sei punti percentuali negli ultimi cinque anni di cui ben quattro negli ultimi due. Crescita sostenuta dal segmento berline sia compatte che di grandi dimensioni e dai Suv: che negli a taglia «larghe» arriva addirittura al 70% della richiesta.

I numeri in possesso di Fca mostrano poi un altro dato interessante, ossia il coefficiente qualitativo che mostra come il cliente che guida il cambio automatico è in media più soddisfatto di quello che guida un'auto a cambio manuale. Addirittura oltre il 22% dei consumatori mette proprio l'automatico al secondo posto nella scelta dell'acquisto subito dopo lo stile dell'auto: addirittura prima dei consumi. Ne esce finalmente un mercato pronto all'arrivo in grade scala del cambio automatico nelle sue forme e modalita più diverse. Fca per esempio con il lancio di questa operazione propone ben quattro varianti a seconda dell'auto, dell'utilizzo e delle sue aspettative. La sintesi e': a ogni auto il suo cambio automatico. Così il gruppo offre lo ZF a 8 rapporti e l'AISIN 6 rapporti, sui modelli a layout longitudinale; lo ZF a 9 rapporti sui modelli a layout trasversale, trasmissione che sviluppata in collaborazione a ZF e prodotta nello stabilimento FCA di Kokomo in Indiana negli USA. Poi accanto a queste soluzioni «esterne» la tecnologia del Dual Clutch Trasmission: un cambio a doppia frizione completamente progettato e realizzato da FCA, prodotto nello stabilimento di Verrone (Biella), uno dei migliori al mondo specializzati nella produzione di trasmissioni (che ha da poco ricevuto il Gold Medal per il World Class Manufacturing).

Sono tutti dispositivi di grande qualità su cui gli ingegneri FCA lavorano per realizzare trasmissioni «tagliate su misura» per ciascun modello. Ad esempio, il cambio automatico a 9 marce è affinato per le versioni 4x4 di Jeep Renegade e Fiat 500X, garantendo così una coppia elevata alle basse velocità durante l'impiego off-road. L’automatico a doppia frizione viene declinato su due modelli molto diversi tra loro e sviluppato in modo specifico per le caratteristiche peculiari di ciascun modello: Fiat Tipo e Alfa Romeo Giulietta.