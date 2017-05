Renault Twingo GT, la piccola che ama stupire

Oggi vogliamo parlare di una sportivetta, di quelle divertenti ed accessibili, cittadina per nascita, cattiva per evoluzione tecnica. La Twingo nasce su piattaforma con motore posteriore e trazione posteriore, il che ha permesso di realizzare uno sterzo, che consente all'auto di girare su se stessa, provare per credere. L'auto nasce già con due motorizzazioni, entrambe 3 cilindri: un aspirato di 999 cmc da 69 Cv ed un turbocompresso di 898 cmc da 90 Cv. Oggi, mamma Renault ha messo mano su assetto, estetica e, soprattutto, motore, tirando fuori una birbantella da 110 Cv, con una coppia massima di 170 Nm, disponibili a 2.000 giri. Il cambio, purtroppo (la turbo normale ha a disposizione un magnifico automatico a doppia frizione) è soltanto manuale. Irrigidito assetto e telaio, ma le dimensioni restano le stesse. La nuova Twingo è lunga 3,59 metri e, nonostante il motore alloggiato dietro, il bagagliaio offre 219 dm3 di spazio, che diventano 980, abbattendo la panchetta posteriore, frazionabile 50/50, per l'ottenimento di un vano totalmente piatto; abbattendo anche il sedile passeggero anteriore, si possono caricare oggetti lunghi fino a 2,31 metri; in giro per l'abitacolo, poi, ci sono altri 52 litri di porta oggetti vari. Nonostante l'assetto più duro, più basso ed i cerchi da 17 pollici, il comfort sembra non averne risentito affatto, mente è migliorata, notevolmente, la precisione di guida. Girare in Twingo Gt è veramente divertente, l'auto spinge quanto basta e consente un bell'ingresso in curva, senza eccessivi trasferimenti di carico (l'auto resta bella para e non si piega troppo), con tutta la grinta e lo spirito sportivo, che solo una posteriore può dare. Esteticamente, si nota la nuova presa d'aria laterale, il doppio terminale di scarico e molti particolari «Orange». Internamente troviamo pedaliera e leva del cambio in alluminio. La GT ha una bella dotazione di serie, comprensiva di: accensione automatica fari, sensori pioggia, climatizzatore automatico, cruise control, fari fendinebbia con funzione cornering ed R-LINK Evolution con radio DAB. La nostra Twingo GT la si porta a casa con 16.650 euro (iva e messa su strada incluse).