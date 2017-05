Mercedes, Bmw e Audi, il bello del 4x4 in famiglia

I Suv piacciono tanto, soprattutto al gentil sesso, ma in quanto a praticità di utilizzo e gestibilità, le ultime Wagon, con trazione integrale, risultano imbattibili: hanno un grosso vano di carico, ottimo cx, baricentro basso e sono in grado di cavarsela dappertutto. Vogliamo dare un'occhiata alle tre proposte più interessanti del momento, tre belle tedescone: Mercedes Classe E Wagon All-Terrain, Bmw Serie 5 Touring 530 XDrive, Audi A4 All-Road 2.0 Tsfi (l'unica benzina del gruppo). Non è un termine di paragone, perché si tratta di tre mezzi, con delle caratteristiche ben distinte.

Iniziamo con la Classe E All-Terrain (4.95 m. di lunghezza, bagagliaio dai 640 ai 1820 litri), prezzo intorno ai 60.000 euro. L'auto, esteticamente si fa notare per il frontale con mascherina specifica, protezioni sottoscocca e passaruota allargati e bordati di nero, che ospitano corpose coperture, che da sole alzano l'auto di 14 mm, più altri 15 per assetto. In totale, l'auto, di base, cresce di 29 millimetri e grazie alle sospensioni pneumatiche è settabile su tre altezze variabili, perché quando viaggia svelta in autostrada, si abbassa fino a 121 mm e quando s'inserisce l'All-Terrain, si alza di 20 mm (resta rialzata fino a 35 km/h di velocità massima, poi si riabbassa ed appena si riscende sotto detto limite, si rialza). La motorizzazione è affidata ad un 2.0 litri turbodiesel da 194 Cv, bello pronto. Quest'auto, oltre a garantire un comfort di guida invidiabile, in fuoristrada è in grado di far vedere i sorci verdi a tanti Suv.

Passiamo all'antagonista di sempre, la Bmw, che ha messo in strada la versione Touring della nuova Serie 5 (4.94 metri, bagagliaio dai 570 ai 1700 litri), per la precisione la 530D, anche questa sui 60.000 euro, una belvetta di 3.0 litri da 265 Cv. In questo caso, abbiamo a che fare con una stradista vera, capace di trarsi d'impaccio, ma estremamente votata alle performance e al divertimento di guida.

Concludiamo con la casa dei 4 anelli, che ha commercializzato una A4 Allroad TFSI, spinta da un formidabile 2.0 litri benzina da 252 Cv (4.75 metri, bagagliaio dai 505 ai 1.510 litri), per circa 51.000 euro. Abbiamo voluto citare questo modello, più piccolo, rispetto alle altre due e, soprattutto, benzina, perché adotta l'innovativo sistema di trazione: Ultra. Al contrario delle altre versioni Audi, che basano la ripartizione di coppia su un differenziale centrale meccanico, in questo caso abbiamo a che fare con un sistema a due frizioni: una posizionata all'uscita del cambio, in grado di scollegare tutta la catena cinematica e mandare l'auto solo in anteriore, l'altra sul differenziale posteriore. La trazione, secondo la modalità selezionata, garantisce grip in fuoristrada e divertimento al volante, su strada.