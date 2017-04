Ecco la terza generazione della Kia Pikanto

La Kia Picanto arriva alla terza generazione e lo fa cambiando proprio tutto. La lunghezza resta quella di una vera cittadina, 3.595 cmc, si accorcia lo sbalzo anteriore, ma cresce il passo e l'abitabilità interna arriva al top della categoria, per 5 passeggeri a bordo. Se la prima Picanto, uno dei prodotti più noti della Kia, qui da noi, era una «Piccante» e tondeggiante alternativa al comune senso dell'estetica, la terza generazione è una assettatissima e tesa protagonista del segmento «A», pronta a riconquistare gli spazi dovuti. Nel 2016, l'ultima generazione ha fatto circa 5.700 unità, della nuova versione, in un anno pieno, se ne prevedono almeno 10.000. Le versioni sono quattro, ma la differenza più marcata è tra le prime tre (CitY, Active, che dovrebbe rappresentare il core business del prodotto e Cool) e la Gt Line. Esteticamente, la Gt si distingue per un frontale più cattivo, con fendinebbia integrati nella mascherina, posteriore con estrattore e doppio terminale di scarico. Al momento, ci sono soltanto due motorizzazioni, entrambe benzina (niente diesel): un 1.0 da 67 Cv ed un 1.2 da 84 Cv. Entro il 2018, arriverà un turbo benzina 3 cilindri 1.0 da 100 Cv, per la Gt Line e, ancora prima, il 67 Cv in versione bifuel Gpl, modalità di alimentazione, che per la Picanto, attualmente, copre almeno il 30% delle vendite. Niente cambio automatico, almeno fino a tutto il 2018, poi si vedrà. L'auto, in strada, se la cava bene, ne troppo morbida, ne eccessivamente rigida ed anche il 67 Cv, con due persone e bagagli, va alla grande. Certo, la GT Line, con l'87 Cv va meglio ed offre anche spunti divertenti. Gli interni sono ben fatti, con plastiche solide e con un bel tablet centrale, touch, da 7 pollici. Ottimo anche il vano di carico da 255 litri (cresce di 55 litri, rispetto alla precedente generazione), distribuito su due livelli, con panchetta posteriore sdoppiabile 60/40. Tranne il primo ingresso, la City, tutte le altre versioni hanno i freni a disco anche sul posteriore. Imponente la dose di elettronica a disposizione, a partire dal sistema di frenata assistita, che offre due modalità di funzionamento.

C'è anche il «Torque vectoring control», abbinato all'Esp, che controlla la distribuzione della coppia sull'anteriore ed il sistema di assistenza per le partenze in salita. L'auto arriva sul mercato a partire dall'8 aprile ed i prezzi vanno dai 10.800 euro, per finire ai 15.000 della Gt Line. Fino al 31 maggio, poi, ci sono delle promozioni interessanti: uno sconto di 1.500 euro; per i clienti Kia, che hanno da rottamare, ci sono altri 500 euro; come finanziaria, per tutti gli allestimenti, anche i più esclusivi, si può dare il 30% e pagare 100 euro al mese, per 36 mesi. Ricordiamo, che la Kia Picanto gode di una garanzia di ben 7 anni.