Reanult Megane Sporter diversamente wagon

Per la Renault, la famiglia Megan rappresenta sicuramente una delle più prolifiche di sempre e non poteva certo mancare una versione wagon. In questo caso, parliamo di una «Sporter» ed il nome già la qualifica, in termini di destinazione ed aspetto. La Megane Sporter è una wagon lunga 4.626 mm, con un bel vano di carico, che va dai 580 ai 1695 litri, a sedili abbattuti e, abbattendo anche il sedile passeggero, si riescono a caricare oggetti lunghi fino a 2.70 metri. Chiarito uno degli aspetti fondamentali, per una wagon, passiamo al look. L'impatto visivo è molto elegante, con le barre integrate nel tetto e la firma luminosa a «C» rovesciata, che circonda i fari. Le linee sono compatte e la struttura, grazie anche ad una ridottissima altezza, risulta filante e slanciata. Rispetto alla berlina, questa wagon cresce di 27 cm, ma non si tratta della stessa auto «Allungata», la Sporter è un progetto a parte. Certo, la piattaforma è quella, ma anche l'assetto è stato riconfigurato ed adeguato alle dimensioni maggiorate. Internamente troviamo un abitacolo molto curato: quadro strumenti su schermo da 7 pollici a colori personalizzabile ed in consolle, un touchscreen verticale da 8,7 pollici con R-LINK 2. A bordo, si può configurare proprio tutto, dal colore interno, alla rumorosità e poi, il sitema Multisense consente anche di settare la risposta dell'auto (motore, cambio, sterzo e, sulla GT anche il sistema a 4 ruote sterzanti), su svariate modalità: dalla più ecologica alla più sportiva. Sotto al cofano, la nostra versione aveva l'intramontabile 1.5 turbodiesel, da 110 Cv, manuale. La motorizzazione, a nostro avviso, è la più adatta all'auto, che si comporta molto bene, soprattutto se settata in Sport (ti fa anche divertire su misto).

I consumi: da 10 e lode. In città, non siamo mai scesi sotto i 16 km/litro, per superare i 25, in autostrada, a 130 km/h e con 4 passeggeri a bordo. Per gli amanti dell'automatico, ricordiamo che è disponibile un ottimo Edc a doppia frizione. Di elettronica ce n'è a bizzeffe: si va dal cruise control attivo ad un superbo impianto audio Bose, che caratterizza, per l'appunto, la nostra versione.