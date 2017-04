Peugeot 5008, tutto un altro SUV

Nulla a che fare con la precedente versione, resta soltanto il nome, anzi, il numero che lo identifica. Visto che abbiamo a che fare con un «modello globale» e che, ormai in tutto il mondo, i Suv spopolano (in Italia un'auto su 4 è un Suv), la metamorfosi è più che giustificata e così, la 5008 muta la forma da monovolume a Suv. La piattaforma è la stessa della 3008, con 19 cm di lunghezza in più (4,64 metri). In compenso, questo Suv offre spazio «comodo» a 7 passeggeri (abbiamo voluto testare la terza panchetta da due posti e ci stavamo discretamente), distribuiti su tre file di sedili (2,3,2). In configurazione a 5 posti, il bagagliaio posteriore è davvero al top della categoria ed offre una volumetria di carico da commerciale: 1060 litri, poi ci sono altri 38 litri di vani, sparsi per l'abitacolo. Tutti i sedili possono essere straregolati, i due della terza fila, si abbattono totalmente, creando un vano piatto e possono anche essere rimossi con una facilissima manovra ed il portellone può essere dotato della funzione «Hands-free».

Stesso cockpit strumentazione della 3008: quadro strumenti digitale, configurabile, su grosso schermo da 12,3 pollici, che riporta anche informazioni del navigatore e display (stile tablet) touch da 8 pollici, in posizione centrale, di tipo capacitivo, il tutto condito da una fila di bei pulsantoni cromati. Anche la gamma motori è la stessa della 3008 e conta 5 unità, tra benzina e diesel, con possibilità di cambio automatico EAT6: benzina 1.2, 3 cilindri PureTech turbo da 130 Cv, disponibile anche con cambio automatico, 1.6 THP da 165 Cv, solo con automatico; turbodiesel 1.6 BlueDHI da 120 Cv, manuale o con EAT6, 2.0 BlueHDI da 150 Cv manuale e da 180 Cv con EATS. Ci ripetiamo nei giudizi, ma il 180 Cv è davvero spaziale e dimostra molto di più della cavalleria accreditata, ma a sorprendere è il 3 cilindri benzina da 130 Cv, da prendere rigorosamente in automatico: è fluido, si guida alla grande in qualsiasi condizione e spinge questo bestione, come fosse un micetto. Sarebbe bello provarlo in una bella salita, con 7 persone a bordo, il pieno di bagagli e, magari, con il clima acceso, ma non dubitiamo che farebbe, comunque, un'ottima figura. Oltre al classico avantreno intelligente, settabile su varie modalità di funzionamento, di serie c'è il sistema di controllo automatico della velocità, per le discese ripide, che funziona anche per la retro. In quanto ad elettronica, c'è di tutto: dal rilevamento dell'angolo cieco, all'adattatore automatico della distanza di sicurezza. Non manca il monopattino elettrico da bagagliaio, anzi, il 5008 può essere dotato anche di una bici a pedalata assistita, pieghevole. Sei gli allestimenti.

Prezzi: da 25.450 a 40.200 euro