Ecco la nuova connettività Mercedes

Già nel lontano 1990, la Mercedes 500 E era dotata di un sistema, il Can-Bus, che raggruppava in se tutte le funzioni di controllo elettronico dell'auto, anticipando le odierne centraline computerizzate. Grazie a quella lontana innovazione, le auto di oggi sono sempre più intelligenti e, soprattutto, sempre più connesse. Il tema odierno, infatti, è quello della connessione e lo affrontiamo con una casa, che ne ha fatto un punto fermo del proprio sviluppo tecnologico: la Mercedes. Secondo il marchio della stella, la connettività si sviluppa su 4 fronti (cui noi ne aggiungeremo un altro): navigazione, sicurezza ed assistenza, comfort, infotainment. Per quanto riguarda il primo punto, oltre alla possibilità di scaricare aggiornamenti cartografici on line ed alle informazioni sul traffico, in diretta, grazie alla funzione «Car-To-X Comunication», battezzata dalla Classe E, le auto sono in grado di comunicare tra di loro, prevenendo, così, blocchi di traffico ancora non segnalati e situazioni pericolose. C'è anche la funzione «Tracking», che individua l'auto ovunque e che offre una spettacolare possibilità a genitori apprensivi: si può limitare l'utilizzo dell'auto, su una certa fascia di territorio e, se il figliolo irrispettoso se ne frega e va oltre, un messaggino avvisa papà e mammà. In quanto a sicurezza, c'è ovviamente la chiamata d'emergenza in caso d'incidente, che parte da sola quando l'auto registra pericolo (ad esempio quando esplodono gli airbag). In questi casi, vengono allertati i centri più vicini, con possibile invio di ambulanza e carro attrezzi. L'auto, comunicando con il centro assistenza, è anche in grado di fare telediagnosi, con avviso al proprietario, di eventuali possibili problemi o scadenze. Si può anche chiudere la porta a distanza, in caso di dimenticanza. Il servizio più simatico è, sicuramente, il «Concierge». Un centralino situato a Barcellona, risponde in tutte le lingue e risolve i problemi più disparati: dalla ricerca del ristorante alla funzione di compagno virtuale, per chi viaggia da solo. In Germania, il Concierge può fare anche acquisti, qui da noi questa funzione ancora non è attiva, ma lo sarà presto. L'ultimo fronte della connettività, precedentemente annunciato, è quello finanziario. La Mercedes è la prima casa a proporre un: «Dynamic leasing», che abbassa il costo della rata mensile, quando si scende sotto un determinato chilometraggio.