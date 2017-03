Opel Crossland X arriva nei concessionari

La Crossland X arriverà dai concessionari a giugno e verrà seguita da una sorella maggiore, la Grandland, a fine anno. Questo elegante Suv, per la Opel, rappresenta una sorta di prequel progettuale, visto che è il frutto di una collaborazione col gruppo Psa, che risale al 2012, molto in anticipo, rispetto all'attuale joint venture. Tornando al sodo, la Crossalnd, che come tutti i Suv di casa Opel si identifica con la lettera «X», è leggermente più piccola della Mokka (4.21 metri, contro 4.28, praticamente 7 cm in meno), a nostro avviso più pratica ed elegante, soprattutto negli allestimenti più alti, che hanno la carrozzeria bicolore. A differenza della Mokka, che è disponibile anche con trazione integrale, la Crossland è solo anteriore, una scelta che ha influenzato tutto lo sviluppo dell'auto, generando uno stile di carrozzeria meno muscolare, ma molto più efficiente, sotto il punto di vista della vivibilità e del bagagliaio. Iniziamo col dire che tutto è improntato verso la massima flessibilità di utilizzo: il divano posteriore, di serie, è frazionabile, può avanzare di 15 cm ed è inclinabile su tre posizioni; il vano, che dispone di due piani di carico, va dai 410 ai 1.255 litri e, con i sedili tutti su, ma spostati e reclinati al massimo, stiva 520 litri, non male. La gamma motori parte subito con 5 unità, 3 benzina e 2 diesel, poi, entro la fine dell'anno, arriverà anche la versione a Gpl (per Opel, il bifuel rappresenta un quarto delle vendite): si parte con il 3 cilindri 1.2 benzina da 81 Cv, con cambio manuale, poi si passa al turbo benzina, sempre 1.2 litri, da 110 Cv, questo disponibile anche con automatico a 6 rapporti ed alla medesima versione potenziata a 130 Cv, ma solo manuale; solo manuale anche per i due 1.6 turbodiesel, da 99 e 120 Cv.

Completa la dotazione per elettronica e sistemi di assistenza alla guida: ci sono i fari a Led intelligenti, che non abbagliano l'auto che s'incrocia, il sistema di frenata automatica d'emergenza, c'è il sistema Onstar (una sorta di personal concierge, attivo tutti i giorni e tutte le notti, in grado di impostarti anche il navigatore), c'è l'head-up display, il riconoscimento della segnaletica ed il sistema di riconoscimento della stanchezza al volante. Non è un gadget elettronico, ma è un optional imperdibile: un tettone in cristallo di 1090x87 cm. L'auto è disponibile solo a trazione anteriore ed ordinabile da maggio.

Prezzi a partire da 16.900 euro.