La Mercedes GLA diventa grande

Squadra che vince non si cambia... o lo si fa il meno possibile. Su questo principio è basato il «rilancio» della GLA la compatta tuttofare di Mercedes che arriverà nei concessionari italiani a partire da aprile. Più grande, più alta e soprattutto con un look tutto nuovo che non si distacca molto dalla versione precedente ma trasmette tutta l’innovazione del progetto. Tre le versioni di assetto tra cui è possibile scegliere a seconda delle esigenze: il Comfort Offroad che prevede un aumento del suv di 3 centimetri e che grazie alla maggiore altezza libera dal suolo assicura una posizione rialzata e conferisce all'auto un look più deciso; un assetto ribassato (disponibile in abbinamento all'AMG Line per chi ama uno stile di guida più sportivo) e, infine, l'assetto comfort. Cambia il frontale con un paraurti modificato così come la griglia centrale: arrivano i nuovi fari, sia anteriori che posteriori a Led «high performance».

Tanta la tecnologia che prevede anche la telecamera a 360° in grado di rilevare l’area attorno al mezzo e trasmetterla al Media Display come immagine a schermo intero, oppure in sette diverse viste in modalità split screen. La tecnologia consente anche di essere «always on», ovvero sempre connessi con l'auto e l'ambiente che la circonda. Top anche in questione di sicurezza: di serie il sistema di assistenza alla frenata attivo; l'Attention Assist, in grado di riconoscere, dal comportamento di sterzata, i primi sintomi di stanchezza del guidatore e di avvisarlo prima che venga sopraffatto da un colpo di sonno ed il blind spot per il controllo dell'angolo cieco.

Sotto al cofano sono disponibili due motori benzina con differenti potenze: si parte dal 1.6 cc da 122 e 156 CV fino al 2.0 cc da 184, 211 e 381 CV (la versione GLA AMG 45 4Matic). Per quanto riguarda l'alimentazione diesel, la scelta può ricadere sul 1.5 cc da 109 cv o sul 2.1 cc da 136 e 177 cv. Diversi gli allestimenti tra cui è possibile scegliere: si parte dall'Executive, seguito poi dal Business pensato particolarmente per le flotte (ad un prezzo di 1.760 euro in più rispetto all'Executive), terzo livello di allestimento è lo Sport (+1.720 euro rispetto alla Business) ed infine è prevista la versione Premium (il prezzo è di 3.425 euro in più rispetto alla Executive). È stata pensata inoltre una versione esclusiva per celebrare il successo di AMG, la Yellow Art Edition.

Prezzi: da 30.140 a 63.550 euro