Kia Rio è la compatta coreana più venduta

Debutta sul mercato italiano l'ultima generazione di Kia Rio, la compatta «coreana» più diffusa al mondo. Soltanto nel 2016 la casa dell'Estremo Oriente ha registrato la vendita di oltre 473.000 esemplari, circa il 15% delle vendite complessive dell'intero marchio Kia. Lo stile moderno e affusolato della carrozzeria ed una maggiore attenzione alla cura degli interni, spingono la Rio verso una proiezione di crescita che negli ultimi anni ha già segnato ottimi risultati. Design, spazi generosi in poco più di 4 metri, equipaggiamenti di tendenza, tecnologie e motori di ultima generazione, racchiudono quindi lo spirito dell'auto, disegnato per gli animi sportivi che vivono però la mobilità quotidiana della città.

Tenendo il passo dei tempi, la Rio è pronta a gettarsi senza paura all'interno di uno dei segmenti più competitivi e intasati del mercato, provando a colpire e soddisfare ogni fascia di età: senza tralasciare lo stile e il piacere di guida con nuove linee e allestimenti sempre più moderni e accattivanti, la Kia non ha sottovalutato le variabili più richieste come prezzo, consumi e sicurezza. Il modello 1.0 litri turbo a tre cilindri da 100 CV, con cambio manuale a cinque marce regala ottime sensazioni, comportandosi bene in ogni aspetto preso in considerazione e innovato dalla Kia.

Notevoli miglioramenti si registrano dal comfort della posizione di guida fino alla tenuta di strada, adattandola ad ogni percorso misto e rendendola comunque ideale per un impiego cittadino. Una delle scelte più valide se si sta valutando l'acquisto di una nuova auto all'interno del segmento B. Altra motorizzazione disponibile è il 1.2 benzina MPI da 84 CV con cambio manuale 5 marce che in futuro sarà disponibile anche in versione benzina/GPL con impianto BRC; il listino della 1.2 si articola sulla versione City da 13.100 euro e l'Active da 13.600 euro. In arrivo anche la 1.0 T-GDI da 120 CV, ancora in fase di omologazione. L'unica versione diesel della nuova Kia Rio è la 1.4 CRDi da 90 CV con cambio manuale a 6 marce e un listino base che parte dai 15.600 euro della Active fino ai 18.100 euro della Cool. Per tutto marzo è prevista una promozione sulla nuova Kia Rio con uno sconto di 2.100 euro su tutta la gamma e il navigatore del valore di 1.000 euro incluso nella versione Cool.