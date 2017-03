La nuova Renault Capture ancora più Crossover

Nuovo CAPTUR, ancora più seducente. L'ultima creatura di Renault sarà svelato al Salone di Ginevra, il 7 marzo prossimo. Firma luminosa C-Shape, nuove tinte, tetto in vetro… Il leader delle vendite dei crossover urbani rafforza il suo sex appeal. Interni rivisitati per un abitacolo più qualitativo e una nuova versione al Salone di Ginevra. Nuovo CAPTUR svelerà il suo nuovo volto al Salone di Ginevra, il 7 marzo prossimo. Con un design più attuale all’interno e all’esterno e l’arrivo di nuovi equipaggiamenti, il numero 1 delle vendite di crossover del segmento B in Europa (215.670 unità nel 2016) intende confermare la sua leadership. In linea con gli ultimi modelli della Marca, Nuovo CAPTUR è immediatamente riconoscibile dalla C-Shape delle luci diurne a LED integrata nella parte inferiore del paraurti e da quella inserita nei gruppi ottici posteriori, entrambe visibili di giorno e di notte. È inoltre equipaggiato, a seconda delle versioni, con fari anteriori Full LED “Pure Vision”, una tecnologia che migliora estetica e sicurezza, pur essendo meno abbagliante. Nuovo CAPTUR evolve per rafforzare il family feeling con il fratello maggiore KADJAR. La griglia della calandra si avvicina ancor di più a quella degli altri crossover della marca Renault, adottando inoltre il profilo cromato, a seconda delle versioni. Sempre in base ai livelli di allestimento, i paraurti integrano, nella parte anteriore e posteriore, nuovi SKI che sottolineano il carattere crossover di Nuovo CAPTUR.